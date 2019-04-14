Twitch выпустил первую собственную игру

Все знают Twitch как видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр. Теперь он решил реализовать амбиции разработчика игр. Новая Twitch Sings представляет собой симулятор караоке с возможностью легко сделать трансляцию прямо из игры. Зрители, которые будут смотреть трансляцию, смогут «подбадривать» исполнителя, голосовать за песни, которые он будет петь, а также давать ему различные задания, например, петь дурацким голосом.

В игре есть настраиваемые аватары, однако можно включить трансляцию прямо со своей веб-камеры. Петь можно как в одиночку, так и с друзьями.

Игра бесплатная. Трансляции можно посмотреть по этой ссылке.