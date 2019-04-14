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Сегодня 14:07

Twitch выпустил первую собственную игру

Это симулятор караоке
Twitch объявил о запуске первой собственной игры Twitch Sings — симулятора караоке. Она доступна только на Windows.

Все знают Twitch как видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр. Теперь он решил реализовать амбиции разработчика игр. Новая Twitch Sings представляет собой симулятор караоке с возможностью легко сделать трансляцию прямо из игры. Зрители, которые будут смотреть трансляцию, смогут «подбадривать» исполнителя, голосовать за песни, которые он будет петь, а также давать ему различные задания, например, петь дурацким голосом.

В игре есть настраиваемые аватары, однако можно включить трансляцию прямо со своей веб-камеры. Петь можно как в одиночку, так и с друзьями.

Игра бесплатная. Трансляции можно посмотреть по этой ссылке.

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