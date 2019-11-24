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Twitch забанил пользователя за неправильное обращение к трансгендеру
Он сказал: «Окей, парень»
Во время стрима Overwatch на известной площадке Twitch пользователи обсуждали игровые моменты. В какой-то момент один из игроков обратился к другому фразой «Okay, man». Однако оказалось, что адресат — трансгендерная девушка. В итоге первого игрока сервис забанил.
Под раздачу попал игрок с ником OGE. Трансгендерная девушка же ведёт канал под именем Flocculency. Она утверждает, что не подавала жалоб на пользователя, однако в сети нашлись скриншоты твитов, где геймерша жалуется на OGE. В одном из сообщений Flocculency написала, что пользователь назвал её мужчиной, а затем направил к ней «рейд хейтеров».
Стоит отметить, что фразу «Okay, man» можно перевести, и как «Окей, парень», и как «Окей, чувак». Защитники OGE говорят, что он просто не носитель английского языка и не придавал значение тому, какое обращение использует.
Несмотря на то, что конфликт между OGE и Flocculency урегулирован, Twitch не спешит снимать бан с канала первого игрока.