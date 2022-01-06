Тянет ли современные игры GeForce GTX 1060 с 3 ГБ памяти

В ходе обзора на YouTube-канале GameGangsta проверили быстродействие графического ускорителя MSI GTX1060 с 3 ГБ памяти в 30 играх. Из проектов были взяты: Grand Theft Auto IV, Assetto Corsa, Rainbow Six Siege, Grand Theft Auto V, Sniper Ghost Warrior 3, Sniper Elite 4, PUBG (Update 15.1), Apex Legends (Escape Patch), Call of Duty Warzone (Season 1), Insurgency Sandstorm, Hunt Showdown, Red Dead Redemption 2, DIRT 5, Mafia Definitive Edition, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, WRC 10, Days Gone, Resident Evil Village, Deathloop, Back 4 Blood, Far Cry 6, Call of Duty Vanguard, Forza Horizon 5, GTA III Definitive Edition, GTA Vice City Definitive Edition, GTA San Andreas Definitive Edition, Battlefield 2042, Halo Infinite.

Среди новейших из перечисленных игр можно назвать WRC 10, Days Gone, Resident Evil Village, Deathloop, Back 4 Blood, Far Cry 6, Call of Duty Vanguard, Forza Horizon 5, GTA III Definitive Edition, GTA Vice City Definitive Edition, GTA San Andreas Definitive Edition, Battlefield 2042, Halo Infinite. Так, WRC 10 запускалась на средних настройках графики в 1080p. В среднем её производительность находилась в районе 75 к/с. В очень редких событиях это число снижалось до 48 к/с.

Days Gone идёт также на средних настройках в Full HD. Средняя частота кадров при этом здесь равняется 75-77 к/с. В очень редких событиях производительность опускается до 11 к/с.

Resident Evil Village на высоком пресете в 1080p позволяет достичь 60-70 к/с в среднем. В крайне редких событиях это значение равняется 23 к/с.

Deathloop в Full HD идёт на минимальных настройках. Средний FPS при этом составляет 50-55 к/с. В очень же редких событиях частота кадров опускается до 41 к/с.

На ультра-настройках в Full HD можно получить в Back 4 Blood примерно 80-90 к/с в среднем. Вместе с тем в крайне редких событиях это значение составляет 15 к/с.

В 1080p со средними установленными параметрами в Far Cry 6 получается достичь в среднем около 60 к/с. В очень редких событиях в этом случае число кадров будет составлять 31 к/с.

Call of Duty Vanguard в разрешении 1080p на высоком пресете идёт со средней производительностью 55-60 к/с. В крайне редких событиях частота снижается до 15 к/с.