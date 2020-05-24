У легендарной GTA: Vice City появилась новая русская озвучка

Авторы озвучки — группа «GTA: Правильный перевод» — решили сделать всё с нуля. Они рассказали, что потратили на работу почти год. Сегодня авторы представили новую озвучку, сделав акцент на том, что не просто зачитали субтитры, а сами перевели реплики. Предыдущие озвучки такой глубиной проработки не отличались.

Авторы утверждают, что подошли к переводу с особой точностью, стараясь передать все оригинальные шутки. Озвучку тоже постарались сделать аутентичной.

Напомним, что официальной русской озвучки у Grand Theft Auto: Vice City, как и у других игр серии, не существует.