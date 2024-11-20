У Minecraft появятся свои аналог Диснейленда

Изначально внимание будет уделено иммерсивным аттракционам, включая тематическую карусель, с планами по расширению концепции до создания гостиниц, торговых площадок и ресторанов. Фанаты смогут в реальной жизни окунуться в кубический мир «Minecraft».

Генеральный директор Merlin Entertainments Скотт О’Нил отметил, что этот опыт станет важным этапом в индустрии развлечений. С более чем 140 миллионами активных игроков в месяц Minecraft продолжает доминировать на рынке игр. Кейлин Уолтерс из Microsoft добавила, что эта инициатива поможет расширить аудиторию игры.

Данная сделка совпадает с подготовкой к выходу фильма по мотивам игры в 2025 году и мультфильма от Netflix.