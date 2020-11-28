У нового геймпада DualSense для PS5 обнаружилась та же проблема, что у старого

Речь идёт о дрифте аналоговых стиков. Владельцы PS5 начали жаловаться на эту проблему. Сообщается, что непроизвольное движение камеры из-за геймпада заметили в играх Call of Duty: Warzone, Destiny 2 и Spider-man: Miles Morales. Однако, скорее всего, дело тут в аппаратной части контроллера. Отмечается, что в некоторых случаях из-за дрифта стиков играть становится совершенно невозможно.

Поскольку у DualShock 4 были похожие проблемы, в сети предполагают, что дело в применении аналоговых компонентов старого контроллера в DualSense.