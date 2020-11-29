У перекупщика украли 43 новых консоли PlayStation 5

Перекупщик намеревался сбыть версии PS5 без дисковода по $900 за штуку, а версии с дисководом — по $1100. Сообщается, что после того, как парень сделал твит, в сеть слили его адрес. В результате к нему в дом вломились грабители с оружием и вынесли все коробки с консолями. Теперь аккаунт Mike_Feichtner закрыт.

Перекупщики — большая проблема новой PlayStation 5. Недавно стало известно, что в Великобритании действует синдикат, который занимается перепродажей консолей. Перекупщики смогли собрать 3500 PS5 — больше, чем было у магазинов.