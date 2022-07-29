У Sony проблемы: продажи игр для PlayStation упали

Sony сообщила , что в последнем квартале отгрузила 2,4 млн консолей PlayStation 5, что всего на 4% больше, чем за тот же период прошлого года. Несмотря на то, что продажи консолей немного выросли по сравнению с прошлым годом, продажи программного обеспечения упали на 26%.

В обращении к инвесторам Sony обвинила в ситуации нехватку игр для PlayStation в этом году по сравнению с 2021 годом и меньшее время, затрачиваемое на игры в целом. Это подтверждается ежемесячным падением числа активных пользователей PlayStation Network на 3%.