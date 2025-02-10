У Sony ушли сутки на то, чтобы вернуть в строй PlayStation Network

Опубликовано 10 февраля 2025, 22:301 мин.
У Sony ушли сутки на то, чтобы вернуть в строй PlayStation NetworkPlayStation Network снова работает после 24-часового «перерыва»
PlayStation Network (PSN) вернулась в сеть после почти 24-часового перерыва. Миллионы игроков PS4 и PS5 не могли получить доступ к онлайн-сервисам и порой играм. Многие пользователи вспомнили о масштабном взломе 2011 года, который остановил работу PSN на 23 дня.
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Sony не объяснила причину сбоя, хотя некоторые предполагают, что это была DDoS-атака. Перебои затронули онлайн-игры, загрузки, облачные сохранения и покупки в PlayStation Store. Хотя работа сервисов постепенно восстанавливается, некоторые пользователи все еще сообщают о периодических проблемах.
Несмотря на довольно «сухое» признание проблемы, Sony продолжала регулярно публиковать материалы в социальных сетях, что привело к массовому недовольству.
Чтобы проверить, полностью ли восстановлена работа PSN, игроки могут посетить сайт status.playstation.com или проверить соединение непосредственно на своей консоли. Перезагрузка системы также может помочь, если проблемы сохраняются.