У Sony ушли сутки на то, чтобы вернуть в строй PlayStation Network

Sony не объяснила причину сбоя, хотя некоторые предполагают, что это была DDoS-атака. Перебои затронули онлайн-игры, загрузки, облачные сохранения и покупки в PlayStation Store. Хотя работа сервисов постепенно восстанавливается, некоторые пользователи все еще сообщают о периодических проблемах.

Несмотря на довольно «сухое» признание проблемы, Sony продолжала регулярно публиковать материалы в социальных сетях, что привело к массовому недовольству.

Чтобы проверить, полностью ли восстановлена работа PSN, игроки могут посетить сайт status.playstation.com или проверить соединение непосредственно на своей консоли. Перезагрузка системы также может помочь, если проблемы сохраняются.