Гарнитура стоит 399 долларов — на 100 дороже обычной модели. В комплект входят:

Улучшенное оголовье с дополнительным аккумулятором,

Геймпад Xbox в том же дизайне,

3 месяца подписки Xbox Game Pass Ultimate

И 3 месяца Meta* Horizon+.

Важно понимать: Xbox пока не поддерживает VR-игры, и играть в шлеме можно только в обычные (2D) игры, как на большом виртуальном экране. Для «настоящего» VR-опыта — игры из магазина Meta* или потоковая передача игр с ПК через SteamLink.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена