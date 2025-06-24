Игры
Опубликовано 24 июня 2025, 20:51
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У Xbox появился «свой» VR-шлем — вышла коллаборация с Meta*

Meta* и Xbox выпустили лимитированную VR-гарнитуру Quest 3S* в стиле Xbox
Meta* и Xbox представили специальную версию гарнитуры виртуальной реальности — Meta Quest 3S Xbox Edition*. Новинка получила стильное оформление: корпус и контроллеры окрашены в чёрный цвет с ярко-зелёными акцентами, характерными для бренда Xbox. Технически устройство не отличается от стандартной версии на 128 ГБ — всё железо осталось прежним.
У Xbox появился «свой» VR-шлем — вышла коллаборация с Meta*

© Microsoft

Гарнитура стоит 399 долларов — на 100 дороже обычной модели. В комплект входят:

  • Улучшенное оголовье с дополнительным аккумулятором,

  • Геймпад Xbox в том же дизайне,

  • 3 месяца подписки Xbox Game Pass Ultimate

  • И 3 месяца Meta* Horizon+.

Важно понимать: Xbox пока не поддерживает VR-игры, и играть в шлеме можно только в обычные (2D) игры, как на большом виртуальном экране. Для «настоящего» VR-опыта — игры из магазина Meta* или потоковая передача игр с ПК через SteamLink.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена