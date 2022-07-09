Убийцу японского премьера «спутали» с создателем игр Кодзимой. Теперь распространявших фейк засудят

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Убийцу японского премьера «спутали» с создателем игр Кодзимой. Теперь распространявших фейк засудятВсё началось с тупой шутки
Вчера весь мир всколыхнула новость об убийстве бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Момент покушения попал на многочисленные видео и фото, преступника сразу схватили, его лицо было хорошо видно. После этого некоторые СМИ обвинили японского геймдизайнера Хидэо Кодзиму в покушении. Всё началось с шутки о внешнем сходстве, но пранк, как говорится, вышел из-под контроля.
Студия-разработчик видеоигр, принадлежащая Кодзиме, Kojima Productions заявила, что может обратиться в суд из-за распространения фейка.
«Kojima Productions решительно осуждает распространение фейковых новостей и слухов, содержащих заведомо ложную информацию. Мы не приемлем клевету и в некоторых случаях рассмотрим возможность обращения в суд», — отметили в Kojima Productions.
Фотографии Кодзимы вместо лица убийцы показали по греческому телеканалу ANT1 и иранскому Mashregh News. Позже эти ролики удалили.