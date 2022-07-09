Убийцу японского премьера «спутали» с создателем игр Кодзимой. Теперь распространявших фейк засудят

Студия-разработчик видеоигр, принадлежащая Кодзиме, Kojima Productions заявила, что может обратиться в суд из-за распространения фейка.

«Kojima Productions решительно осуждает распространение фейковых новостей и слухов, содержащих заведомо ложную информацию. Мы не приемлем клевету и в некоторых случаях рассмотрим возможность обращения в суд», — отметили в Kojima Productions.

Фотографии Кодзимы вместо лица убийцы показали по греческому телеканалу ANT1 и иранскому Mashregh News. Позже эти ролики удалили.