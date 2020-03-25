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Ubisoft бесплатно раздаёт японскую ролевую игру Child of Light

До 28 марта
Ubisoft бесплатно раздаёт в своём магазине Uplay японскую ролевую игру Child of Light. Акция продлится до 28 марта.

Child of Light предназначена для персональных компьютеров. В обычное время игра стоит 849 рублей.

Пользователю придётся играть за юную принцессу Аврору. Она должна победить антагониста — чёрную королеву и восстановить родное королевство. При этом Аврора обладает особой силой. Играть в Child of Light можно двум пользователям одновременно.

Игра вышла в 2014 году. Разработала её Ubisoft Montreal.

Напомним, что до 26 марта в магазине Epic Games можно бесплатно забрать игру Watch Dogs. Управлять в игре нужно хакером: игроку предстоит взламывать устройства, скрываться от полицейских и предотвращать преступления.