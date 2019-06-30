Ubisoft даёт временный бесплатный доступ к коллекции игр

Установить можно будет как классику Ubisoft, так и новинки и даже ещё не вышедшие официально проекты — подписчикам компания предоставляет возможность участвовать в бета-тестированиях.

Для того, чтобы получить бесплатный пробный период, нужно зарегистрироваться на официальном сайте до 15 августа. Доступ к играм дадут с 3 по 30 сентября. Об этом Ubisoft оповестит пользователей через электронное письмо, в котором укажет подробную инструкцию по использованию пробного периода. Также компания подарит эксклюзивные внутриигровые предметы для Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Watch Dogs Legion.