Ubisoft объявила «бесплатные выходные» для Assassin's Creed Odyssey

Поиграть бесплатно смогут все желающие с платформами PlayStation 4, Xbox One и ПК. Кроме того, в течение ограниченного срока пользователи смогут купить Assassin's Creed Odyssey со скидкой до 67% за 660 рублей вместо 1999. При этом прогресс, достигнутый во время бесплатного периода, будет сохранен.

Бесплатную игру можно найти в Uplay, Epic Games Launcher, Steam, а также на платформах консолей.

Пользователи, которые присоединятся к игре в период с 19 по 23 марта, получат в подарок римский набор Эцио. Кроме того, весь приобретённый контент за время бесплатного периода останется на аккаунте игрока.