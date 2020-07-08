Ubisoft объявила промокод с 20-процентной скидкой на игры

Сообщается, что распродажа продлится до 21 июля 11:00 по московскому времени. Промокод на дополнительную скидку в 20% — «UBIFORWARD» — будет действовать с 10 по 13 июля 10:00 по московскому времени. К заказу может быть применён только один код на скидку. Он действует на большинство товаров Ubisoft Store.

Напомним, во время онлайн-мероприятия в воскресенье Ubisoft подарит зрителям приключенческий боевик с открытым миром Watch Dogs 2. Для того, чтобы получить игру, нужно будет авторизоваться в учётной записи Uplay, пока идёт презентация. Начнётся она в 21:00 по московскому времени.