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Ubisoft отдаёт лучшие игры с 85-процентными скидками
Стартовала экспресс распродажа The Division 2
В цифровом магазине Uplay от компании Ubisoft стартовало сразу несколько акций: во-первых, распродажа в честь Китайского Нового года, а во-вторых, экспресс распродажа The Division 2. Различные издания игры стоят от 300 рублей.
Стандартное издание The Division 2 оценено как раз в 300 рублей. Ultimate Edition — самое дорогое — в 690 рублей. Распродажа на то и «экспресс», что продлится ещё чуть больше суток. Успевайте!
Вторая акция в честь Китайского Нового года закончится 31 января. В её рамках Far Cry 5 стоит 500 рублей вместо 1999.
Assassin's Creed Odyssey тоже значительно потеряла в стоимости. Купить игру можно за 800 рублей вместо 1999.
Watch Dogs стоит теперь 375 рублей вместо 1499.
На распродаже можно найти и классику в лице Heroes of Might and Magic. Все предложения акции доступны по этой ссылке.