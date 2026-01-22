Ubisoft отменила ремейк культовой Prince of Persia: The Sands of Time

Переиздание Prince of Persia было анонсировано ещё в 2020 году, с тех пор разработка неоднократно сталкивалась с трудностями. Помимо этого проекта, были отменены три новые оригинальные игры и один мобильный проект.

Ubisoft также перенесла релизы семи других игр. Одна из них, которая должна была выйти в ближайшие месяцы, теперь появится не раньше апреля 2027 года. По слухам, это ремейк Assassin’s Creed: Black Flag.

В рамках реорганизации Ubisoft разделится на пять независимых творческих подразделений. Одно из них, созданное при поддержке Tencent, будет курировать ключевые серии, такие как Rainbow Six, Assassin’s Creed и Far Cry.

Компания также закроет студии в Стокгольме и Галифаксе и проведёт реструктуризацию других. Точное количество сокращённых сотрудников пока не сообщается.