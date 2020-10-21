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Вчера 22:19
Ubisoft распродаёт популярные стратегии со скидками до 75%
До 27 октября
В цифровом магазине Ubisoft Store стартовала распродажа стратегий со скидками до 75%. В акции участвуют серии Anno, Might and Magic и The Settlers.
Anno 1800 в стандартном издании стоит теперь 1000 рублей вместо 2500. Действия градостроительного и экономического симулятора с элементами стратегии происходят в XIX веке.
Anno 2205 про будущее и создание колоний на Луне получила 75-процентную скидку и стоит 520 рублей.
Heroes of Might and Magic III стоит каких-то 105 рублей.
Полное издание Heroes of Might and Magic 6 оценено в 313 рублей.
И наконец The Settlers 7: Paths to a Kingdom стоит 250 рублей вместо 1000.
Остальные предложения акции доступны по этой ссылке. Распродажа продлится до 27 октября.