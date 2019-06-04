Ubisoft раздаст платформер Rayman бесплатно

Компания Ubisoft пообещала подарить бесплатную копию знаменитого платформера Rayman Origins игрокам, выполнившим ряд условий.

В рамках презентации к выставке Е3 2019, которая пройдёт 11 ио 14 июня в Лос-Анджелесе, компания проведёт прямую трансляцию в Twitch со скоростным прохождением Rayman.

Известный спидранер Glackum попытается побить мировой рекорд скоростного прохождения игры Rayman 2: The Great Escape. На данный момент рекорд принадлежит Darno_PL, который сумел добраться до финала за один час 15 минут и 22 секунды. Glackum уступил ему целую минуту и занял второе место, но теперь собирается исправить это.

Трансляция в Twitch стартует 10 июня в 20:30 по московскому времени. Для получения бесплатной копии Rayman Origins потребуется привязать аккаунт Uplay к Twitch и просмотреть как минимум полчаса трансляции. В конце спидрана Ubisoft раздаст подарочный платформер.