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Ubisoft раздаёт бесплатно компьютерную стратегию Anno 1701: History Edition
19 и 20 декабря
19-20 декабря Ubisoft решила раздать сразу все подарки в рамках Happy Holidays. Можно бесплатно скачать компьютерную стратегию про XVIII век Anno 1701: History Edition и ещё две игры.
Это Starlink: Battle for Atlas Digital Edition и Trials Rising Standard Edition для ПК. Забрать их можно в Ubisoft Connect PC. Также можно получить внутриигровые предметы, а именно набор для поселения «Мореплаватель» и костюм Байека в Assassin's Creed Вальгалла, силовую броню и маску в Watch Dogs: Legion и сноусерфер в Hyper Scape.
Напомним, Anno 1701 имеет классический игровой процесс первой части серии, обновлённой для современных компьютеров. Игра также имеет расширенный многопользовательский режим.