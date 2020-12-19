Ubisoft раздаёт бесплатно компьютерную стратегию Anno 1701: History Edition

Это Starlink: Battle for Atlas Digital Edition и Trials Rising Standard Edition для ПК. Забрать их можно в Ubisoft Connect PC. Также можно получить внутриигровые предметы, а именно набор для поселения «Мореплаватель» и костюм Байека в Assassin's Creed Вальгалла, силовую броню и маску в Watch Dogs: Legion и сноусерфер в Hyper Scape.

Напомним, Anno 1701 имеет классический игровой процесс первой части серии, обновлённой для современных компьютеров. Игра также имеет расширенный многопользовательский режим.