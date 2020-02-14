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Ubisoft раздаёт The Division 2, Far Cry и другие игры с большими скидками
The Division 2 — всего 149 рублей
В цифровом магазине Ubisoft появились несколько акционных предложений. Компания раздаёт The Division 2, Far Cry и другие игры с большими скидками. Первую игру вообще можно ухватить всего за 149 рублей.
Обычная её стоимость равна 1999 рублям, а значит скидка получается 93-процентной. Однако это экспресс распродажа — она закончится уже 17 февраля.
Помимо The Division 2 можно приобрести заранее издание The Division 2: Воители Нью-Йорка. Дополнение выйдет 3 марта.
Набор «Мифология», в который входят Assassin's Creed Истоки и Assassin's Creed Одиссея, стоит теперь 1280 рублей вместо 3998.
Издание Far Cry: New Dawn с Far Cry 5 и Far Cry New Dawn Deluxe Edition оценено в 1140 рублей вместо 3799.
Остальные предложения можно посмотреть по этой ссылке.