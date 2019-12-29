Ubisoft раздаёт три игры по цене двух

Если добавить в корзину три любых игры, то стоимость самой дешёвой из них в итоговую сумму не входит. Кроме того, доступен ввод кода для того, чтобы получить скидку в 20% от общей суммы.

И это в довесок к тому, что сами игры уже предлагаются со скидкой. Например, Tom Clancy’s The Division 2 стоит 920 рублей вместо 4600!