Игры
Сегодня 13:30
Ubisoft раздаёт три игры по цене двух
А они ещё и со скидками!
В официальном магазине Ubisoft стартовала новая акция: при покупке трёх игр одну можно получить бесплатно. При этом ещё действуют зимние скидки.
Если добавить в корзину три любых игры, то стоимость самой дешёвой из них в итоговую сумму не входит. Кроме того, доступен ввод кода для того, чтобы получить скидку в 20% от общей суммы.
И это в довесок к тому, что сами игры уже предлагаются со скидкой. Например, Tom Clancy’s The Division 2 стоит 920 рублей вместо 4600!
Со скидкой можно приобрести и Assassin’s Creed Odyssey — 1540 рублей вместо 4400.
Far Cry 5 предлагают за каких-то 500 рублей вместо 2000.
Остальные игры можно посмотреть по этой ссылке.