Ubisoft создала прототип игры с голосовым управлением ИИ-компаньонами

Проект основан на концепции шутера от первого лица. Игроки становятся членами сопротивления в дистопическом будущем и должны пройти базу противника, чтобы найти пять пропавших членов команды. Успех зависит от правильного управления ИИ-персонажами: в прототипе три компаньона — Jaspar, Pablo и Sofia. Jaspar выступает помощником, который знает игровой мир и может настраивать игру, а Pablo и Sofia — роботы, выполняющие голосовые команды игрока.

ИИ учитывает, куда смотрит игрок, и реагирует соответствующе. Например, команда «встань за бочкой» заставляет Sofia занять правильное место относительно игрока. Игроки также могут выбирать разные «характеры» для ИИ-компаньонов.

Ubisoft называет Teammates экспериментальным проектом, но технология уже проходит закрытое тестирование с сотнями участников. Компания планирует использовать наработки в будущих играх.