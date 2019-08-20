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Игры
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Ubisoft устроила огромную распродажу, а одну игру даже отдаёт бесплатно

До 26 августа
Вчера началась выставка Gamescom 2019. В честь этого Ubisoft устроила масштабную распродажу игр в своём официальном магазине со скидками до 90%.

Одну из игр компания отдаёт совершенно бесплатно. Это файтинг For Honor, который обычно стоит 1499 рублей.

Tom Clancy's The Division 2 отдают за 990,50 рубля вместо 1999.

Far Cry 5 — за 659,67 рубля вместо 1999.

Assassin's Creed Odyssey теперь можно урвать тоже за 999,50 рубля.

Распродажа продлится до 26 августа. Но мы напоминаем, что с сентября стартует подписочный сервис uPlay+. Первый месяц для пользователей будет бесплатным. Сервис позволит играть бесплатно во многие игры Ubisoft, в том числе, и из этого списка.

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