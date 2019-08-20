Ubisoft устроила огромную распродажу, а одну игру даже отдаёт бесплатно

Одну из игр компания отдаёт совершенно бесплатно. Это файтинг For Honor, который обычно стоит 1499 рублей.
Tom Clancy's The Division 2 отдают за 990,50 рубля вместо 1999.
Far Cry 5 — за 659,67 рубля вместо 1999.
Assassin's Creed Odyssey теперь можно урвать тоже за 999,50 рубля.
Распродажа продлится до 26 августа. Но мы напоминаем, что с сентября стартует подписочный сервис uPlay+. Первый месяц для пользователей будет бесплатным. Сервис позволит играть бесплатно во многие игры Ubisoft, в том числе, и из этого списка.