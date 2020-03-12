Игры
Сегодня 19:01
Ubisoft устроила весеннюю распродажу игр со скидками до 75%
Rainbow Six Siege и Assassin’s Creed
Ubisoft устроила весеннюю распродажу игр со скидками до 75%. С сегодняшнего дня по выгодной цене можно приобрести Rainbow Six Siege, The Division 2 и Far Cry 5.
Делюкс-издание Rainbow Six Siege стоит теперь каких-то 495 рублей вместо 1499. Обычное издание можно приобрести за 400 рублей.
The Division 2 в стандартном издании оценена на время акции в 495 рублей вместо 1499.
Золотое издание Far Cry 5 стоит 875 рублей вместо 3499.
Конечно же распродажа не обошлась без игр серии Assassin’s Creed. Золотая Assassin’s Creed Odyssey обойдётся игроку в 1254 рубля вместо 3799.
Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке. Распродажа продлится до 26 марта.