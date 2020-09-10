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Сегодня 17:31
Ubisoft выпустит новую игру о Принце Персии впервые за 10 лет
Это будет ремейк «Пески времени»
Сегодня в 22:00 по московскому времени должна состояться презентация Ubisoft. Но в магазине Uplay уже заметили рекламу ремейка Prince of Persia: The Sands of Time. Это будет первая за долгое время игра серии.
Пользователь форума ResetEra поделился обнаруженным баннером Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Игра получила слоган «Принц возвращается». Пока весь рекламный ролик недоступен. Ubisoft, видимо, официально покажет на запланированном мероприятии.
Также в сети выложили скриншот постера Prince of Persia: The Sands of Time Remake.
Стоит отметить, что ранее инсайдеры уже рассказывали подробности выхода игры. Один из информаторов сообщал, что релиз её состоится не в ноябре 2020 года, а в другую дату.
Напомним, последняя основная игра серии Prince of Persia: The Forgotten Sands вышла в 2010 году.