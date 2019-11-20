Игры
Сегодня 18:24
Ubisoft запустила распродажу игр с 90-процентными скидками
«Чёрная пятница» уже началась
В официальном магазине Ubisoft стартовала «Чёрная пятница». Скидки на игры достигают 90%.
Такое снижение цены получила, например, Might & Magic Heroes VII Pack. Её можно купить всего за 185 рублей. За копейки можно урвать и другие части этой культовой игры.
Из более новых игр скидки получили Assassin's Creed Odyssey (1760 рублей вместо 4399);
Far Cry 5 (500 рублей вместо 1999);
Tom Clancy’s The Division 2 (700 рублей вместо 1999).
Также интересным выглядит предложение по игре Watch Dogs 2 (810 рублей вместо 2699).
Градостроительный симулятор с элементами стратегии Anno 1800 можно купить за 1120 рублей вместо 1999.
Все предложения акции можно посмотреть тут. Продлится она до 3 декабря.