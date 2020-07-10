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Ubisoft запустила распродажу своих хитов со скидками до 75%
Продлится два дня
Ubisoft запустила в фирменном магазине Uplay распродажу своих хитов со скидками до 75%. Акция приурочена к конференции Ubisoft Forward, которая состоится 12 июля в 21:00 по московскому времени.
В рамках двухдневной распродажи шутер от первого лица Far Cry 5 можно купить за каких-то 300 рублей вместо 1999.
Assassin’s Creed Odyssey в стандартном издании стоит 660 рублей вместо 1999.
Командный шутер про оперативников Tom Clancy’s Rainbow Six Siege можно купить за 400 рублей вместо 999.
The Division 2: тем временем оценена в 495 рублей вместо 1499.
Напомним, на покупку также действует скидка в 20% по промокоду «UBIFORWARD». А ещё во время Ubisoft Forward компания будет бесплатно раздавать Watch Dogs 2.