Ученые не нашли связи между любовью к видеоиграм и безработицей

Тем не менее, игры на самом деле могут улучшить перспективы трудоустройства. Исследования показывают, что игры развивают такие ценные «софт скиллы», как критическое мышление, общение и решение проблем, которые очень востребованы работодателями.

Остается вопрос: не отдают ли безработные геймеры предпочтение играм перед поиском работы? Хотя некоторые исследования показывают, что это может происходить с менее образованными молодыми людьми, доказательства «неубедительны».

В конечном итоге, хотя игры могут быть механизмом преодоления безработицы, они не являются ее первопричиной.

Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять всю картину этой сложной взаимосвязи, считают эксперты.