Ученые собрали устройство, позволяющее пробовать видеоигры на вкус

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, подтвердило, что 16 участников успешно пробовали различные вкусы, включая такие «сложные сочетания», как куриный суп. Система использует электромагнитный насос для выделения крошечных количеств вкусового геля в ответ на виртуальные действия, создавая ощущение, что пользователи действительно пробуют еду в VR-играх, онлайн-покупках и даже дистанционном обучении.

Потенциальные возможности применения выходят за рамки игр. В будущем e-Taste может позволить обедающим пробовать еду перед заказом, помочь в контроле веса или использоваться в медицинской реабилитации.

Устройство разработано таким образом, чтобы выдерживать укусы и другие движения.