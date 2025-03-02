Ученые собрали устройство, позволяющее пробовать видеоигры на вкус

Опубликовано 02 марта 2025, 15:001 мин.
Ученые собрали устройство, позволяющее пробовать видеоигры на вкусПриятного аппетита, геймер
Исследователи разработали e-Taste, новое устройство, позволяющее пользователям ощущать виртуальные вкусы в видеоиграх и других цифровых развлечениях. Устройство, которое крепится на нижние зубы, выделяет соленый, сладкий, кислый, горький и вкус умами прямо на язык с помощью безопасных химических соединений.
Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, подтвердило, что 16 участников успешно пробовали различные вкусы, включая такие «сложные сочетания», как куриный суп. Система использует электромагнитный насос для выделения крошечных количеств вкусового геля в ответ на виртуальные действия, создавая ощущение, что пользователи действительно пробуют еду в VR-играх, онлайн-покупках и даже дистанционном обучении.
Потенциальные возможности применения выходят за рамки игр. В будущем e-Taste может позволить обедающим пробовать еду перед заказом, помочь в контроле веса или использоваться в медицинской реабилитации.
Устройство разработано таким образом, чтобы выдерживать укусы и другие движения.