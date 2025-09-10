Учёные изучили найденную на доисторической свалке челюсть

С помощью изотопного анализа удалось выяснить, откуда привозили животных для пиршеств. Каждый регион оставляет свой «химический след» в воде и пище, и он сохраняется в костях животных. Так ученые определили, где именно росли свиньи, коровы и овцы.

Самая большая свалка — Поттерн в Уилтшире — по размеру равна пяти футбольным полям и содержит около 15 миллионов костей. Здесь в основном ели свинину, и свиней привозили даже из северной Англии. В Раннимиде (Суррей) основным мясом была говядина, тоже издалека. А вот в Иств Чизенбери, в десяти милях от Стоунхенджа, почти все останки принадлежали овцам, выращенным поблизости.

По словам исследователей, каждая свалка имела свою «специализацию» и отражала экономику и традиции местных общин.