Игры
19:53, 03 января 2023
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Учёные нашли новый повод играть в компьютерные игры

Игры делают вас умнее

Новое исследование показало, что у молодых людей, которые постоянно играют в видеоигры, как правило, лучше исполнительное функционирование. Исполнительные функции позволяют планировать текущие действия в соответствии с общей целью, изменять реакцию в зависимости от контекста, избирательно уделять внимание нужным стимулам.

Учёные нашли новый повод играть в компьютерные игры

Фото: Unsplash

Участниками исследования были студенты университетов, средний возраст которых составлял 23 года. Оказалось, что опытные геймеры, независимо от типа видеоигры, были более бдительными, точными и быстрыми в задачах на внимание. Они также были намного лучше в принятии решений.

Стоит отметить, что это не изучалось на женщинах.

Источник:Psy Post
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