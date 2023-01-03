Учёные нашли новый повод играть в компьютерные игры

19:53, 03 января 2023
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Учёные нашли новый повод играть в компьютерные игрыИгры делают вас умнее
Новое исследование показало, что у молодых людей, которые постоянно играют в видеоигры, как правило, лучше исполнительное функционирование. Исполнительные функции позволяют планировать текущие действия в соответствии с общей целью, изменять реакцию в зависимости от контекста, избирательно уделять внимание нужным стимулам.
Фото: Unsplash
Участниками исследования были студенты университетов, средний возраст которых составлял 23 года. Оказалось, что опытные геймеры, независимо от типа видеоигры, были более бдительными, точными и быстрыми в задачах на внимание. Они также были намного лучше в принятии решений.
Стоит отметить, что это не изучалось на женщинах.