Учёные нашли новый повод играть в компьютерные игры

Участниками исследования были студенты университетов, средний возраст которых составлял 23 года. Оказалось, что опытные геймеры, независимо от типа видеоигры, были более бдительными, точными и быстрыми в задачах на внимание. Они также были намного лучше в принятии решений.

Стоит отметить, что это не изучалось на женщинах.