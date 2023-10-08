Учёные обратились к игре «Age of Empires» для моделирования войн муравьев

Австралия сталкивается с проблемами, связанными с более чем 50 видами инвазивных муравьев, наносящих ущерб экосистемам и сельскому хозяйству. По своим масштабам и смертности муравьиные войны схожи с человеческими, что делает их идеальной моделью для изучения.

Исследователи создали в игре армии и поля боя различных размеров и форм и наблюдали за их сражениями, чтобы составить карту результатов. Используя математические модели, созданные на основе этих симуляторов, исследователи получили представление о том, как муравьи разной численности и силы ведут себя на различных участках местности. Полученные результаты могут быть использованы для разработки стратегий управления средой обитания, таких как восстановление подлеска или повышение сложности окружающей среды, что будет способствовать развитию местных муравьев в реальных условиях.