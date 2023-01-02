Учёные рассказали, как видеоигры на военную тематику обманывают нас

«По мере того, как визуальные эффекты в видеоиграх становятся всё более изощрёнными, компьютерные изображения могут на первый взгляд выглядеть реальными. Люди должны знать, как проверять изображения, в том числе просматривать метаданные, чтобы не допускать ошибок», — отметили исследователи.

Так, кадры из игры Arma 3 в последние месяцы неоднократно использовались в поддельных видеороликах о конфликте России и Украины. «Хотя это лестно, что Arma 3 так реалистично имитирует современные военные конфликты, нам, конечно же, не нравится, что это может быть ошибочно принято за боевые кадры из реальной жизни и использовано в качестве военной пропаганды», — сказал представитель студии-разработчика игры Bohemia Interactive.