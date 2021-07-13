Учётные записи с компьютерными играми и сохранениями начнут передавать по наследству

Соответствующий патент компании обнаружили сегодня. Разрабатываемая Tencent система позволит передать учётные записи с внутриигровыми предметами по наследству. Причём это сможет работать не только с играми, но и с аккаунтами, содержащими цифровые версии книг, фильмов, музыки и т.д.

Недавно Tencent заявила, что будет проверять учетные записи геймеров, играющих ночью. Компания будет использовать распознавание лиц, и если увидит, что играет несовершеннолетний, то заблокирует ему доступ к играм. Стоит отметить, что Tencent в том числе владеет правами на популярнейшую игру League of Legends.