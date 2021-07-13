Учётные записи с компьютерными играми и сохранениями начнут передавать по наследству

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Учётные записи с компьютерными играми и сохранениями начнут передавать по наследствуТакое добро не должно пропадать
У многих на игровых аккаунтах хранится большое количество купленных и завоёванных предметов. Потерять их безвозвратно было бы жалко, поэтому китайская игровая компания Tencent запатентовала систему передачи учётных записей по наследству.
Соответствующий патент компании обнаружили сегодня. Разрабатываемая Tencent система позволит передать учётные записи с внутриигровыми предметами по наследству. Причём это сможет работать не только с играми, но и с аккаунтами, содержащими цифровые версии книг, фильмов, музыки и т.д.
Недавно Tencent заявила, что будет проверять учетные записи геймеров, играющих ночью. Компания будет использовать распознавание лиц, и если увидит, что играет несовершеннолетний, то заблокирует ему доступ к играм. Стоит отметить, что Tencent в том числе владеет правами на популярнейшую игру League of Legends.