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Учётные записи с компьютерными играми и сохранениями начнут передавать по наследству

Такое добро не должно пропадать
У многих на игровых аккаунтах хранится большое количество купленных и завоёванных предметов. Потерять их безвозвратно было бы жалко, поэтому китайская игровая компания Tencent запатентовала систему передачи учётных записей по наследству.
Учётные записи с компьютерными играми и сохранениями начнут передавать по наследству

Соответствующий патент компании обнаружили сегодня. Разрабатываемая Tencent система позволит передать учётные записи с внутриигровыми предметами по наследству. Причём это сможет работать не только с играми, но и с аккаунтами, содержащими цифровые версии книг, фильмов, музыки и т.д.

Недавно Tencent заявила, что будет проверять учетные записи геймеров, играющих ночью. Компания будет использовать распознавание лиц, и если увидит, что играет несовершеннолетний, то заблокирует ему доступ к играм. Стоит отметить, что Tencent в том числе владеет правами на популярнейшую игру League of Legends.