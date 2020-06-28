Удешевлённая версия грядущей Xbox получит быстрый процессор

«Я сообщал, что Xbox Lockhart оснащена немного замедленным CPU, однако теперь я уверен, что он обладает той же скоростью, что и (прим. CPU) в Series X. Разница есть только в частотах GPU и количестве CU (прим. вычислительных блоков)», — написал журналист в Twitter.

Напомним, ходят слухи, что неанонсированная консоль Xbox Lockhart получит графический чип мощностью 4 терафлопса и 7,5 ГБ используемой оперативной памяти. У старшей Series X будет доступно 13,5 ГБ оперативной памяти, а мощность составит 12 терафлопс.