Украинцы призвали бойкотировать создателей игры «Ведьмак». Всё из-за доработки её русскоязычной версии

Украинцы призвали бойкотировать создателей игры «Ведьмак». Всё из-за доработки её русскоязычной версииГеймеры считают поведение студии лицемерным
Некоторые украинские пользователи призвали бойкотировать польскую студию CD Projekt RED после того, как та объявила о доработке русскоязычной локализации в версии The Witcher 3: Wild Hunt для консолей нового поколения.
Фото: CD Projekt RED
Один из украинских сайтов, который пишет о видеоиграх, сообщил в твиттере, что студию следует бойкотировать, так как её заявления в поддержку украинцев оказались неискренними, ведь CD Projekt RED продолжает сотрудничество с российской аудиторией. Автор твита написал, что удалил Cyberpunk 2077 и не будет играть в обновление Witcher 3.
Он также отметил, что в игре нет украинского языка, и доработка русскоязычной локализации выглядит как двойные стандарты. Студия, по словам автора твита, оплачивает работу актёров дубляжа, поддерживая тем самым экономику РФ.