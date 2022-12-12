Украинцы призвали бойкотировать создателей игры «Ведьмак». Всё из-за доработки её русскоязычной версии

Один из украинских сайтов, который пишет о видеоиграх, сообщил в твиттере, что студию следует бойкотировать, так как её заявления в поддержку украинцев оказались неискренними, ведь CD Projekt RED продолжает сотрудничество с российской аудиторией. Автор твита написал, что удалил Cyberpunk 2077 и не будет играть в обновление Witcher 3.

Он также отметил, что в игре нет украинского языка, и доработка русскоязычной локализации выглядит как двойные стандарты. Студия, по словам автора твита, оплачивает работу актёров дубляжа, поддерживая тем самым экономику РФ.