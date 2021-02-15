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Сегодня в 16:45
Украинцы-создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали не добавлять русофобию в игру
И вообще политику
В первом трейлере игры S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли «пасхалку» с отрывком поэмы «Катерина» Тараса Шевченко. Это произведение о том, как российский солдат покалечил судьбу украинской девушки. Люди стали бурно обсуждать «пасхалку», подозревая разработчиков игры в русофобии. Теперь же сами разработчики прокомментировали ситуацию.
От лица студии GSC Game World выступал PR-менеджер Захар Бочаров. Его спросили, будет S.T.A.L.K.E.R. 2 такой же аполитичной игрой или в ней будут «политические пасхалки/пропаганда». На это Бочаров ответил, что цель студии — делать хорошие игры и дарить игрокам незабываемые эмоции. Разработчики не намерены разжигать конфликты по любым вопросам, включая политические.