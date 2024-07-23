Улучшенная портативная консоль Asus ROG Ally X поступила в свободную продажу

Оперативная память увеличена до 24 ГБ LPDDR5 с частотой 7500 МГц, что улучшает производительность.

Консоль оснащена быстрым 1 ТБ NVMe SSD, что вдвое больше объема хранилища по сравнению с предыдущей моделью. Батарея теперь имеет емкость 80 Втч, что удваивает время автономной работы девайса.