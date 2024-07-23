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Опубликовано 23 июля 2024, 08:19
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Улучшенная портативная консоль Asus ROG Ally X поступила в свободную продажу

Список изменений внушителен
Asus выпустила обновленную портативную консоль ROG Ally X за $799.99 с улучшенными характеристиками и новыми функциями.
Улучшенная портативная консоль Asus ROG Ally X поступила в свободную продажу
© Wccftech

Свежая версия получила эргономичный черный корпус, более удобные элементы управления и улучшенную систему охлаждения.

Высота устройства увеличена на 4.5 мм для лучшего хвата, а дополнительное вентиляционное отверстие обеспечивает на 24% больше потока воздуха.

Улучшенная портативная консоль Asus ROG Ally X поступила в свободную продажу
© Wccftech

Оперативная память увеличена до 24 ГБ LPDDR5 с частотой 7500 МГц, что улучшает производительность.

Консоль оснащена быстрым 1 ТБ NVMe SSD, что вдвое больше объема хранилища по сравнению с предыдущей моделью. Батарея теперь имеет емкость 80 Втч, что удваивает время автономной работы девайса.

Улучшенная портативная консоль Asus ROG Ally X поступила в свободную продажу
© Wccftech

ROG Ally X также получил дополнительные улучшения, такие как новый USB Type-C порт с поддержкой Thunderbolt 4.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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#ASUS
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#портативная консоль