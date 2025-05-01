Улучшенные портативные консоли Acer покажут на выставке CES 2025

Новый Strix Point обещает улучшить производительность CPU и GPU, что позволит Acer лучше конкурировать с такими известными игроками портативных ПК, как ASUS, Valve, Lenovo, ZOTAC и MSI. Эти обновления могут помочь Acer закрепиться на рынке после задержки с выходом Blaze 7, пишут СМИ.

Ожидается, что на CES 2025 будет представлено множество подобных устройств, но уже от других крупных брендов.