Улучшенные портативные консоли Acer покажут на выставке CES 2025

Опубликовано 06 января 2025, 13:301 мин.
Улучшенные портативные консоли Acer покажут на выставке CES 2025Компания представит NITRO Blaze 11 и Blaze 8
Acer представит на выставке CES 2025 игровые и портативные ПК NITRO Blaze 11 и Blaze 8, работающие на базе новейших AMD Strix Point. Это значительное обновление по сравнению с текущей моделью NITRO Blaze 7, в которой используются старые Ryzen 7 8840U.
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Новый Strix Point обещает улучшить производительность CPU и GPU, что позволит Acer лучше конкурировать с такими известными игроками портативных ПК, как ASUS, Valve, Lenovo, ZOTAC и MSI. Эти обновления могут помочь Acer закрепиться на рынке после задержки с выходом Blaze 7, пишут СМИ.
Ожидается, что на CES 2025 будет представлено множество подобных устройств, но уже от других крупных брендов.