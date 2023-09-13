Unity будет брать деньги с каждой установки игры на их движке

Новая схема ценообразования основана на пороговых значениях выручки и загрузок, которые зависят от уровня подписки разработчика и рынка, на котором приобретается игра. Хотя Unity уточнила, что будет учитывать предыдущие загрузки и продажи игры, плата будет взиматься с разработчиков только за действия, совершенные после 1 января 2024 года.

Этот шаг вызвал возмущение разработчиков, особенно инди-, соло- и мобильных игр. В числе опасений - потенциальное влияние на пиратские игры, демо-версии и сервисы подписки, такие как Game Pass. Позднее Unity уточнила, что плата будет взиматься только за первоначальную установку игры, а не за повторное скачивание или установку на различные устройства.