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Игры
Опубликовано 02 мая 2024, 17:55
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Unity назначила ветерана Zynga новым гендиректором в самый плохой для нее период

Компания оправляется после скандала с ценами
Unity, популярный разработчик игровых движков, объявил об изменениях в руководстве. Мэтью Бромберг, бывший генеральный директор гиганта мобильных игр Zynga, возглавит компанию 15 мая в качестве генерального директора, президента и члена совета директоров. Он займет место, которое ранее временно занимал Джим Уайтхерст, бывший генеральный директор Red Hat.
Unity назначила ветерана Zynga новым гендиректором в самый плохой для нее период

© Unity

Уайтхерст перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров Unity, а Рулоф Бота покинет пост председателя и станет ведущим независимым членом совета. Назначение Бромберга происходит в «решающий» момент для Unity. Компания столкнулась с растущей конкуренцией со стороны Unreal Engine 5.4 от Epic Games, которые борются за доминирование на рынке игровых движков. Кроме того, Unity все еще оправляется от сканадала с ценами, которые возмутили разработчиков в прошлом году.

Бромберг имеет более чем двадцатилетний опыт работы в игровой индустрии. Во время работы в Zynga он сыграл ключевую роль в повороте компании, курируя игровые студии, разработку продуктов и технологий. До этого он занимал руководящие должности в Electronic Arts, где помогал расширить мобильное подразделение и руководил командами, работающими с разными жанрами.

Источник:VentureBeat
Автор:Максим Многословный
Теги:
#игры
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#UNITY