Unity назначила ветерана Zynga новым гендиректором в самый плохой для нее период

Уайтхерст перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров Unity, а Рулоф Бота покинет пост председателя и станет ведущим независимым членом совета. Назначение Бромберга происходит в «решающий» момент для Unity. Компания столкнулась с растущей конкуренцией со стороны Unreal Engine 5.4 от Epic Games, которые борются за доминирование на рынке игровых движков. Кроме того, Unity все еще оправляется от сканадала с ценами, которые возмутили разработчиков в прошлом году.

Бромберг имеет более чем двадцатилетний опыт работы в игровой индустрии. Во время работы в Zynga он сыграл ключевую роль в повороте компании, курируя игровые студии, разработку продуктов и технологий. До этого он занимал руководящие должности в Electronic Arts, где помогал расширить мобильное подразделение и руководил командами, работающими с разными жанрами.