Unity попыталась вернуть расположение игроков выпуском движка Unity 6

Разработчики игр теперь могут рассчитывать на более быструю обработку графики, улучшенное глобальное освещение для создания реалистичных сред и расширенные возможности для визуальных эффектов.

Кроме того, Unity 6 интегрирует ИИ-технологии с выпуском новой версии библиотеки нейронных сетей Sentis, позволяя разработчикам использовать ИИ-модели непосредственно в играх и приложениях.

Unity, напомним, столкнулась с серьезной критикой в сентябре из-за своего спорного плана введения платы за скачивания игр. После изменений в руководстве и сокращения сотрудников компания отказалась от этих планов, полностью отменив структуру сборов.