Unity попыталась вернуть расположение игроков выпуском движка Unity 6

Опубликовано 18 октября 2024, 11:221 мин.
Unity попыталась вернуть расположение игроков выпуском движка Unity 6ИИ-функции и не только
Unity вернулась и представила шестую итерацию своего движка Unity 6, версии, которая ориентирована на улучшение рабочих процессов и производительности. Новый движок включает продвинутые инструменты для создания онлайн-игр и улучшенную поддержку мобильных платформ, включая совместимость с браузерами под Android и iOS.
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Разработчики игр теперь могут рассчитывать на более быструю обработку графики, улучшенное глобальное освещение для создания реалистичных сред и расширенные возможности для визуальных эффектов.
Кроме того, Unity 6 интегрирует ИИ-технологии с выпуском новой версии библиотеки нейронных сетей Sentis, позволяя разработчикам использовать ИИ-модели непосредственно в играх и приложениях.
Unity, напомним, столкнулась с серьезной критикой в сентябре из-за своего спорного плана введения платы за скачивания игр. После изменений в руководстве и сокращения сотрудников компания отказалась от этих планов, полностью отменив структуру сборов.