Unity после масштабных протестов пересмотрел новую ценовую политику

Unity после масштабных протестов пересмотрел новую ценовую политикуКритика была оправдана
Компания Unity пересмотрела свою противоречивую политику взимания платы за установку игр на их движке, внеся изменения, которые включают отмену платы для подписки Unity Personal и увеличение финансового порога.
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Первоначальный вариант политики, объявленный в начале этого месяца, вызвал негативную реакцию разработчиков и игрового сообщества. Начиная с 1 января 2024 года, Unity должна была взимать плату с разработчиков за каждую загрузку игры, превышающую определенные пороговые значения доходов и установок. Теперь Unity объявила, что плата за запуск игр, созданных на Unity Personal, взиматься не будет, а финансовый порог увеличен со 100 000 до 200 000 долларов. Кроме того, не будет требоваться использование заставки «Made with Unity».
Компания принесла извинения за первоначальное сообщение об этой политике и признала необходимость прислушаться к отзывам сообщества разработчиков.