Unity после масштабных протестов пересмотрел новую ценовую политику

Первоначальный вариант политики, объявленный в начале этого месяца, вызвал негативную реакцию разработчиков и игрового сообщества. Начиная с 1 января 2024 года, Unity должна была взимать плату с разработчиков за каждую загрузку игры, превышающую определенные пороговые значения доходов и установок. Теперь Unity объявила, что плата за запуск игр, созданных на Unity Personal, взиматься не будет, а финансовый порог увеличен со 100 000 до 200 000 долларов. Кроме того, не будет требоваться использование заставки «Made with Unity».

Компания принесла извинения за первоначальное сообщение об этой политике и признала необходимость прислушаться к отзывам сообщества разработчиков.