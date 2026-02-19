Unity позволит создавать видеоигры просто описав идею текстом

Новый инструмент на базе ИИ, который компания представит в марте на конференции Game Developers Conference, обещает «большие перемены» в геймдеве. Инструмент будет встроен прямо в редактор Unity. Достаточно ввести текстовое описание того, что вы хотите видеть в игре («платформер, где котик собирает монетки», допустим), — и ИИ самостоятельно сгенерирует игровую логику, персонажей и структуру уровней.

Глава Unity Мэттью Бромберг назвал это направление «главным приоритетом компании» на ближайший год. Система использует языковые модели от партнеров.

Осталось выяснить, насколько качественными и готовыми к использованию получатся проекты.