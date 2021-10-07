Уральский программист придумал игру о депрессивном будущем российских провинциальных городов

Уральский программист придумал игру о депрессивном будущем российских провинциальных городовЭто причудливая головоломка с необычным сюжетом
Источник со ссылкой на интервью с автором игры Валентином Помешкиным из Екатеринбурга сообщает, что идея Pnevmo-Capsula: Domiki зародилась, когда автор увидел автобус, который на следующий день списали на металлолом. Он решил создать игру в стиле некоего рая для списанной техники, и в то же время — о депрессивном будущем провинциальных российских городов.
Как отмечается, игра включает настоящие локации Северного Урала. Для неё были использованы реальные фото таких уральских городов, как Невьянск, Первоуральск и Североуральск, Ревда, Полевской и другие. В игре также подчёркнут повседневный «серый» быт.
Pnevmo-Capsula: Domiki отображает преимущественно антураж советской эпохи 1930-1960 годов. По сюжету все события происходят в вымышленном городе, соединённом внутри единой системой путей, труб и рельс.
Самой маленькой частью этой причудливой системы является механическая почта. Именно за неё предстоит играть — доставлять посылки и по ходу решать различные задачи-головоломки.
Игра доступна на платформе Steam для пользователей Windows, MacOS и Linux, её стоимость составляет 399 рублей.