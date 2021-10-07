Уральский программист придумал игру о депрессивном будущем российских провинциальных городов

Источник со ссылкой на интервью с автором игры Валентином Помешкиным из Екатеринбурга сообщает, что идея Pnevmo-Capsula: Domiki зародилась, когда автор увидел автобус, который на следующий день списали на металлолом. Он решил создать игру в стиле некоего рая для списанной техники, и в то же время — о депрессивном будущем провинциальных российских городов.