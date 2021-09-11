Урезанная PlayStation 5 превзошла оригинальную по качеству охлаждения

Специалист решил протестировать новую версию PlayStation 5. Они показали, что несмотря на более высокую температуру «выхлопа», температура процессора (APU) в консоли на самом деле остаётся более низкой — 40,8 градуса по Цельсию.

Похоже, что Sony всё-таки смогла оптимизировать охлаждение APU в новом варианте PS5. Можно было бы предположить, что более низкая температура процессора связана с ограничением мощности в новом варианте. Однако это не так: обновлённая модель потребляет примерно столько же энергии, что и оригинальная.

Правда, нужно отметить, что другие части новой PlayStation 5 всё же стали нагреваться сильнее. Это память NAND — стала нагреваться до 48,2 градуса по Цельсию вместо 40,8. Не исключено, что Sony пошла на это сознательно, сделав выбор в пользу APU.