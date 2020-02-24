Уровень мощности новой консоли Xbox Series X официально подтверждён

Это в два раза больше, чем было у Xbox One X и в восемь раз больше, чем у оригинальной Xbox One. Благодаря таким показателям Xbox Series X превосходит по производительности большинство видеокарт среднего уровня от AMD и NVIDIA. Это впечатляющий шаг вперёд для игровой консоли.

Xbox Series X будет включать специально разработанный на базе архитектур AMD Zen 2 и Radeon RDNA 2 процессор. Кроме того, в консоли будет использоваться NVMe SSD, что улучшит время загрузки игры. Будет у устройства и поддержка многозадачности с возможностью «заморозки» сразу нескольких игр и переключения между ними.

Консоль также будет поддерживать 8K-игры и частоту кадров до 120 fps.