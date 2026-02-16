Опубликовано 16 февраля 2026, 14:541 мин.
Ушел из жизни «отец» консолей Sega — Хидэки СатоПосвятил компании более 30 лет
13 февраля этого года в возрасте 77 лет скончался Хидэки Сато — инженер, которого называют «отцом» консолей Sega. О его смерти сообщили японские СМИ.
Сато пришёл в Sega в 1971 году. Он участвовал в разработке ранних консолей, включая SG-1000 и Master System, а в 1989 году возглавил отдел исследований и разработок.
Перед его командой стояла амбициозная цель — составить конкуренцию Nintendo, чья приставка NES доминировала на рынке. Ответом стала 16-битная Mega Drive. Она отличалась стильным чёрным корпусом с золотой надписью и мощной для своего времени графикой. Благодаря играм, включая Sonic, приставка стала хитом.
Позже Сато курировал создание Sega Saturn и Dreamcast — последней консоли компании, которая со временем стала культовой среди игроков.