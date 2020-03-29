Устройство новой Xbox показали на видео
Видео опубликовали на канале Digital Foundry. Его авторы показали устройство консоли. В частности, ролик проливает свет на то, почему для оптимального охлаждения Xbox Series X понадобился именно такой необычный форм-фактор.
Ранее Microsoft подтвердила, что консоль будет работать на восьмиядерном процессоре с архитектурой Zen 2 и базовой частотой 3,8 ГГц. Графическая мощность устройства составляет 12 терафлопс. Xbox Series X будет оснащаться SSD на 1 ТБ. Всё это сделает её одной из самых мощных консолей современности. Кроме того, новую приставку улучшит Xbox Velocity Architecture, которая обеспечит интеграцию аппаратной части устройства с продвинутым программным обеспечением. Эта архитектура откроет невиданные ранее возможности для разработчиков.
Напомним, начало продаж Xbox Series X ожидается в конце этого года.